أظهرت بيانات الحكومة السنغافورية الصادرة اليوم استمرار تراجع صادرات سنغافورة غير النفطية خلال أكتوبر الماضي.
وبحسب "الألمانية" أشارت البيانات إلى تراجع الصادرات غير النفطية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3ر12% سنويا بعد تراجعها بنسبة 1ر8% خلال سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 10% فقط.
يأتي ذلك فيما تراجعت صادرات الإلكترونيات بنسبة 4ر16% فيما تراجعت الصادرات من غير المنتجات الإلكترونية بنسبة 11% خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات سنغافورة غير النفطية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2% مقارنة بالشهر السابق الذي شهد تراجعا شهريا بنسبة 3ر3%.
وشهدت صادرات سنغافورة غير النفطية إلى جميع أسواقها الرئيسية باستثناء تايوان تراجعا خلال الشهر الماضي، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب اليابان ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تراجع صادرات سنغافورة غير النفطية 12.3% في أكتوبر
أظهرت بيانات الحكومة السنغافورية الصادرة اليوم استمرار تراجع صادرات سنغافورة غير النفطية خلال أكتوبر الماضي.
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