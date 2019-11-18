تراجع صادرات سنغافورة غير النفطية 12.3% في أكتوبر

أظهرت بيانات الحكومة السنغافورية الصادرة اليوم استمرار تراجع صادرات سنغافورة غير النفطية خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب "الألمانية" أشارت البيانات إلى تراجع الصادرات غير النفطية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3ر12% سنويا بعد تراجعها بنسبة 1ر8% خلال سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 10% فقط.

يأتي ذلك فيما تراجعت صادرات الإلكترونيات بنسبة 4ر16% فيما تراجعت الصادرات من غير المنتجات الإلكترونية بنسبة 11% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات سنغافورة غير النفطية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2% مقارنة بالشهر السابق الذي شهد تراجعا شهريا بنسبة 3ر3%.

وشهدت صادرات سنغافورة غير النفطية إلى جميع أسواقها الرئيسية باستثناء تايوان تراجعا خلال الشهر الماضي، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب اليابان ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.