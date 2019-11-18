51 شركة سمسرة تنال رخصة الاقتراض بغرض البيع في بورصة مصر

قال مسؤول كبير بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر‭‭ ‬‬اليوم إن 51 شركة تداول أوراق مالية حصلت على ترخيص لتقديم خدمات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المقرر العمل به اعتبارا من أول ديسمبر.

تأتي تصريحات خالد النشار نائب رئيس الهيئة بعدما قالت الرقابة المالية أمس الأحد إن مجلس إدارتها قرر بدء العمل بنظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع من أول ديسمبر.

يقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية والسمسرة في السوق المصرية نحو 128 شركة.

وفي فبراير ، أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا بشأن قواعد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية على أن تقوم البورصة وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لها.

تستهدف الآلية، المطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، زيادة السيولة، حسبما ذكرت (رويترز).