الأسهم الأوروبية تواصل سلسلة المكاسب وسهم "كياجن" يقفز

اقتربت الأسهم الأوروبية بشكل أكبر من بلوغ مستوى قياسي في ظل نظرة أكثر إيجابية حيال النمو العالمي بفضل التفاؤل بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية وخطوة مفاجئة من البنك المركزي الصيني بخفض سعر فائدة رئيسي.

وبحسب (رويترز) بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.17 بالمئة، مواصلا المكاسب بعد سلسلة صعود لستة أسابيع متتالية. والمؤشر على بعد ثماني نقاط فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق 415.18 نقطة الذي بلغه في منتصف أبريل نيسان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية مطلع الأسبوع إن بكين وواشنطن أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة في اتصال هاتفي رفيع المستوى يوم السبت.

وتدعمت المعنويات الإيجابية بأنباء أن البنك المركزي الصيني خفض على نحو مفاجئ سعر فائدة إقراض يحظى بمتابعة وثيقة للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات اليوم، في مؤشر على أن صناع السياسات مستعدون لاتخاذ إجراءات في سبيل دفع النمو المتباطئ.

وقفز سهم شركة كياجن للاختبارات الجينية المدرجة في بورصة فرانكفورت 13.2 بالمئة ليتصدر المكاسب على ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة إنها بدأت دراسة خيارات من بينها البيع.