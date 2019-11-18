31 مليون دولار تضع "فورد ضد فراري" في صدارة إيرادات السينما

تصدر فيلم الحركة والإثارة "فورد ضد فراري" إيرادات دور السينما بأمريكا حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال إيرادات بلغت 31 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والدراما "ميدواي"، والذي يشارك في بطولته إد سكراين وباتريك ويلسون ووودي هارلسون، محققا إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات "تشارلي أنجيلز" والذي يشارك في بطولته كاثريت ستيوارت وناعومي سكوت وإيلا بالينسكا محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي "بلاينج ويذ فاير"والذي يشارك في بطولته جون سينا وكيجان مايكل كي وجون ليجويزامو محققا إيرادات بلغت 8.55 مليون دولار. وحل في المركز الخامس فيلم "لاست كريسماس" والذي يشارك في بطولته ماديسون إنجولدسباي وإيما تومسون وبوريس إيزاكوفيتش محققا إيرادات بلغت 6.7 مليون دولار.