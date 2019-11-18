«مسك» تناقش أثر التغير الاجتماعي والتكنولوجي في عمل المنظمات

نظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب، في القاهرة ورشة عمل "القادة الناشؤون في بيئة العمل دائمة التطور"، بالتعاون مع الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 17 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر الجاري). وتتناول ورشة العمل مجموعة من الأسئلة حول المهارات التي يحتاج إليها الفرد لتحقيق التقدم في حياته المهنية في بيئة عمل دائمة التطور.

وترصد ورشة العمل تطوير خطط عمل تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتغير وتمكن من رسم استراتيجية لحياتك المهنية.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها عدد من الطلاب السعوديين والعرب أثر التغير الاجتماعي والتكنولوجي في كيفية عمل المنظمات بشكل كبير، ليتم تبادل المعلومات والأفكار والقرارات عبر شبكات متعددة متداخلة بشكل معقد. وأكدت أسماء الجاسر مديرة مشروع " مسار المستقبل" في مؤسسة مسك الخيرية في تصريح لـ"واس"، أن ورشة "مسك" تقام في مصر لأول مرة بالتعاون مع الملحقية الثقافية، التي أسهمت في الوصول لإعداد الطلاب من خلال التواصل مع الجامعات المصرية التي يدرس فيها الطلاب السعوديون، مبينة أن المؤسسة تستهدف الوصول إلى 200 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والتخصصات. وقالت إن الورشة يقدمها باللغة العربية مدربون متخصصون ذوو مهارات عالية في مجال القيادة ولهم معرفة باحتياجات سوق العمل واحتياجات الطلاب وتقام على مدى يومين مكررة باختلاف الطلاب المشاركين لاستفادة أكبر عدد من الطلاب، كما نقدم للطلاب المشاركين تدريبا مدة ثلاثة أسابيع لتطويرهم.

حضر افتتاح ورشة العمل الدكتور خالد بن عبدالله النامي الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر وعدد من الطلاب السعوديين والعرب، ضمن مبادرة مسار المستقبل، ودعا الدكتور النامي الطلاب إلى الاستفادة من الورشة، مفيدا بأن تحقيق النجاح في هذا العالم مرتبط باكتساب المهارات الشخصية.