إقبال على «الأنمي السعودي» .. واليابانيون يوثقون الحدث بعدساتهم

حلق زوار موسم الرياض مع إبداعات أكثر من 70 شخصية "أنمي" خلال الأيام الماضية في معرض الأنمي السعودي، حيث مزجت هذه الشخصيات بين أفلام الكرتون القديمة والحاضر، وذلك في أجواء من المرح.

ورصدت "الاقتصادية" مشاهد رائعة بين الآباء وأبنائهم في استرجاع ذكريات الأفلام الكرتونية القديمة، التي كانت في زمن الآباء، كالكابتن ماجد وذكريات جرانديزر مع سامي كلارك وغيرها من الأفلام في ذلك الزمن، وبين الأفلام الحديثة.

وحرص الفنانون اليابانيون على توثيق التفاعل الكبير من السعوديين وأسرهم في هواتفهم المحمولة، مشيدين بالحضور الكبير الذي شهده المعرض خلال أيامه الثلاثة.

ويعد المعرض أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين الشخصيات الكلاسيكية والحديثة، بوجود 70 شخصية "أنمي" من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافة إلى متجر لبيع المنتجات الخاصة "بالأنمي" للزوار، كما استمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم "الأنمي".

وتحظى "الأنمي" اليابانية بجماهيرية كبيرة في المملكة، إذ ارتبطت بطفولة كثير منهم منذ السبعينيات الميلادية حتى اليوم، عبر عديد من "أفلام الأنمي" المدبلجة التي كانت تعرض على القنوات التلفزيونية، ويأتي في مقدمتها "الكابتن ماجد"، الذي يوجد مؤلفه ورسام شخصيته الرئيسة "يويشي تاكاهاشي" ضمن حضور المعرض.

إلى ذلك أقام موسم الرياض الخميس الماضي ورشة عمل للفنان المصري أشرف عبدالباقي بعنوان "فن التمثيل"، حضرها عدد من طلاب وحدة المسرح في جامعة الملك سعود وعدد من المهتمين بمجال التمثيل. وتحدث الفنان عبدالباقي للحضور عن بداياته الفنية، والدور الكبير الذي لعبه المسرح في صقل موهبته، مطالبا الممثلين المبتدئين بالوثوق في إمكاناتهم ومحاولة التغلب على العقبات.

وتأتي إقامة الورشة تزامنا مع عرض الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية "جريمة في المعادي" على مسرح الفنان "بكر الشدي" في منطقة "الرياض بوليفارد".