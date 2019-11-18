أمير المدينة المنورة يقلد مساعد قائد حرس الحدود رتبته الجديدة

قلد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، مساعد قائد حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة اللواء خالد بن صالح القحطاني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة لواء، وذلك بحضور اللواء بشير بن مفلح البلوي قائد حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة.
وتمنى أمير المنطقة للواء القحطاني مزيدا من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن. من جهته، عبر اللواء القحطاني عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، مؤكدا أن هذه الترقية دافعا له لبذل مزيد من التفاني والإخلاص، سائلا الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.
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