«نمو» تهبط 4.8 % بتداولات قيمتها 135 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 239 نقطة 4.8 في المائة لتغلق عند 4717 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 65 في المائة إلى 135 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 155 في المائة إلى 6.4 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 49 في المائة إلى 4.1 ألف صفقة. وتراجع سهما "العمران" بالنسبة القصوى عند 36 ريالا، و"ريدان" 15 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال، مقابل ارتفاع البقية وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" 17 في المائة ليغلق عند 114 ريالا، يليه "بحر العرب" 4.5 في المائة ليغلق عند 19.20 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 2 في المائة ليغلق عند 60.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 97 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 21 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 8.8 مليون ريال.