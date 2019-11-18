أخبار السوق

الموافقة على انتقال «ريدان الغذائية» إلى السوق الرئيسة



وافقت السوق المالية السعودية “تداول”، أمس على طلب شركة ريدان الغذائية الانتقال من السوق الموازية “نمو” إلى السوق الرئيسة، وذلك برأسمال 225 مليون ريال وبعدد أسهم 22.5 مليون سهم.

وأوضحت “تداول” في بيان أمس، أنه بناء على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة بدءا من اليوم للبدء في إجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول، مبينة أنها ستعلن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة فور اكتمال الإجراءات.



«أبو معطي» توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 50 مليون ريال



وقعت شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، الخميس الماضي، اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك الجزيرة بقيمة 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيانها أمس على “تداول”، إن الهدف من التمويل يتمثل في تمويل رأس المال العامل، مبينة أن مدة التمويل سنوية.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تمثلت في سند لأمر من الشركة، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.



«صناعة الورق» تحصل على دعم من «المالية» بـ 52 مليون ريال



قالت الشركة السعودية لصناعة الورق، إن وزارة المالية وافقت على منحها دعما ماليا بمقدار 52 مليون ريال، ضمن برنامج دعم الشركات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وفقا لرؤية السعودية 2030.

وأكدت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أن الدعم الممنوح من الوزارة سيسهم في رفع قدرتها الشرائية للمواد الخام، ما يتيح لها الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين، وسيساعدها على الاستفادة من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يعود بالأثر الإيجابي على نتائجها المالية، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص.



«الأندلس» تبيع كامل حصتها في «هامات العقارية» مقابل 43.9 مليون ريال



وقعت شركة الأندلس العقارية، أمس عقد بيع مع شركة أصالة القابضة، تضمن بيع “الأندلس” كامل حصتها البالغة 33.4 في المائة في رأسمال “هامات العقارية” لشركة أصالة القابضة، الشريك الآخر المالك لبقية الحصص في “هامات العقارية”.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أنه تم بيع كامل حصص الشركة في “هامات العقارية” بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2019، وذلك مقابل 43.93 مليون ريال، يتم سدادها على خمس دفعات على النحو الآتي: الدفعة الأولى: مبلغ 6.59 مليون ريال بتاريخ توقيع العقد. الدفعة الثانية: مبلغ 6.59 مليون ريال يتم سداده في 1 نيسان (أبريل) 2020. الدفعة الثالثة: مبلغ 8.79 مليون ريال يتم سداده في 1 تموز (يوليو) 2020. الدفعة الرابعة: مبلغ 8.79 مليون ريال يتم سداده في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2020. الدفعة الخامسة: مبلغ 13.18 مليون ريال يتم سداده في كانون الثاني (يناير) 2021