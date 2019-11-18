إيفرتون: بيع 55 ألف تذكرة محفزة

أكد البرازيلي إيفرتون، لاعب فريق أوراوا ريدز الياباني لكرة القدم، أن بيع 55 ألفا من تذاكر مباراتهم أمام الهلال، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما 2002، الأحد المقبل، تعد محفزا لهم لأجل تعويض الخسارة من الأزرق في الذهاب 0 /1، في الرياض، وقال "سمعت أنه تم بيع أكثر من 55 ألفا من التذاكر منها أكثر من 50 ألفا لمحبي ريدز، إنه خبر جيد، تكمن أهمية في أن الجماهير هم اللاعب الـ12، لذا علينا فرض أسلوبنا وحينها سنحقق الهدف المطلوب".

وعن البيروفي آندريه كاريلو، لاعب الهلال، وصاحب هدف الفوز ذهابا، قال "أعرفه جيدا عندما كان يلعب في سبورتينج وبنفيكا البرتغاليين، ولعبت ضده وأنا بشعار بورتو، إنه قوي وسريع، وفي الواقع لدى الخصم كثير من اللاعبين الكبار، لكننا أيضا فريق جيد، سنكافح من أجل إسعاد جماهيرنا باللقب الآسيوي الغالي".