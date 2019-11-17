الأيام الثقافية الألمانية تختتم فعالياتها بحفل لفرقة YEY

اختتمت الأيام الثقافية الألمانية فعالياتها بحفل موسيقي لفرقة YEY الألمانية في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.
وقدمت السفارة الألمانية في الرياض والقنصلية الألمانية العامة في جدة خلال الفترة من 8 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، برنامج فعاليات متنوع يضم أربعة معارض فنية إضافة إلى الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية اليومية.
وشكر السفير الألماني يورج راناو، وزارة الثقافة ومكتبة الملك فهد الوطنية، لإتاحة الفرصة لعرض المشهد الثقافي المتنوع في ألمانيا.
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