"إنستجرام" يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم

قرر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعميم إخفاء خاصية عداد الإعجابات على مشاركات المستخدمين الآخرين، في العالم، بعد تطبيقه في الولايات المتحدة، بحسب "الألمانية".

وقال آدم موسيري رئيس شركة إنستجرام، إن الأمر يتعلق بتغيير طريقة تعامل المستخدمين خاصة الشباب مع منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب موسيري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نسبة صغيرة من الأشخاص على "إنستجرام" في مختلف أنحاء العالم، لن تتمكن من رؤية عدد الإعجابات الذي حصلت عليه صور المستخدمين الآخرين".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه سيظل في مقدور المستخدم أن يرى عدد الإعجابات الذي حصلت عليه مشاركاته.

وكان موقع "إنستجرام" المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" قد بدأ اختبار إخفاء خاصية عداد الإعجابات في وقت سابق من العام الحالي.

وأوضحت شبكة "فيسبوك" أن تجربة "إنستجرام" تستهدف "إزالة الضغوط الناتجة عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها المشاركة" على موقع "إنستجرام"، مضيفة أن الشبكة كانت "مبهورة بالنتائج الأولية للتجربة".

وبدأ موقع "فيسبوك" في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي اختبار إخفاء عداد الإعجابات، حيث يظهر عدد ردود الأفعال والمشاهدات والإعجابات الخاصة بكل مشاركة لصاحبها فقط. وقد بدأ الموقع هذه التجربة في أستراليا.

وبين موقع "فيسبوك" أنه سيجمع ردود الأفعال على التجربة من أجل تحديد ما إذا كان التغيير سيجعل استخدام الموقع أفضل بالنسبة إلى المستخدمين.