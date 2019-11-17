حديقة حيوانات: تبنوا هذه الدببة وإلا قتلناها

دعت حديقة حيوانات شهيرة في شبه جزيرة القرم، الراغبين في تبني الدببة إلى الذهاب إليها وأخذ 30 منها، وإلا "فستضطر إلى قتلها".

وتوجد الحديقة غرب سيمفيروبول، حيث تعيش الدببة إلى جانب أكثر من 2500 حيوان آخر، من بينهم أسود ونمور.

وقال أوليج زوبكوف المالك، إن حديقته لم تعد قادرة على تحمل تكاليف رعاية الدببة، لذلك قررت التبرع بـ30 منها للتبني، بحسب "سكاي نيوز".

وتابع، في مقطع فيديو على قناته في يوتيوب، "إذا لم تكن هناك حدائق للحيوانات قادرة على تحمل رعاية الدببة، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى القتل البطيء أو إطلاق النار عليها"، مضيفا "أشعر بالاشمئزاز من هذا القرار وأنا آسف للغاية لأنني كنت أجمع هذه الأنواع وأحافظ عليها منذ فترة طويلة".

وأوضح زوبكوف أن حديقته ستضطر إلى إغلاق أبوابها في حال استمر الوضع على ما هو عليه، على اعتبار أن النفقات كثيرة والمداخيل قليلة، كما أن حديقته لا تتلقى أي "إعانات حكومية".

وأضاف، "إذا لم تتحسن الأمور، فإن الخطوة المقبلة ستستهدف الأسود والنمور".