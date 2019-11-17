البورصة المصرية تخسر 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات, اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 726.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت المليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 671 مليون جنيه بحسب ما ذكرت "واس".

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07 % ليغلق عند مستوى 14556.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 541.56 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.63% مسجلا 1438.68 نقطة.