"كاوست" تستكشف مجالات البحث المتطورة للذكاء الاصطناعي

تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بالتعاون مع جامعة تسينجوا الصينية، ورشة عمل حول التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، في حرم الجامعة في ثول، في الفترة من 24 - 26 تشرين الثاني (نوفمبر الجاري).

وستضم ورشة العمل قائمة من عشرة متحدثين وخبراء من جامعة تسينجوا الصينية، وثمانية من "كاوست"، واثنين من قادة الصناعة من شركتي مايكروسوفت، وبايدو للأبحاث.

وتولي "كاوست" من منطلق مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الحوسبة فائقة الأداء HPC والأبحاث الأكاديمية، أهمية قصوى لتطوير الأبحاث والعلوم الأساسية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي AI، هذا المجال الذي بات يشكل اليوم أولية قصوى للمؤسسات والشركات العالمية الناجحة.

وأعلنت "كاوست" فتح باب التسجيل لجميع العلماء والمهندسين والطلبة من جميع التخصصات العلمية من مستوى الدراسات العليا، للمشاركة في ورشة العمل والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في مجالات تحليل البيانات الضخمة وتقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وتسعى الجامعة إلى زيادة شراكاتها الدولية ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكارات في هذا المجال، واستقطاب كبار الأكاديميين وإشراكهم في مشاريع التنمية، وتأهيل قوى عاملة متميزة ومتوافقة مع متطلبات المستقبل.

وستستكشف ورشة العمل أربعة مجالات بحثية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، هي، التقارب في أساليب الاستكشاف، تحسين أداء الذكاء الاصطناعي، تحسين الدقة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخوارزميات في الحواسيب العملاقة.