مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 574 مليون دولار

كشفت وزارة المالية المصرية اليوم أنها تمكنت من بيع أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 9.25 مليار جنيه مصري (574 مليون دولار) يستحق أجلها في 18 فبراير من عام 2020، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وبلغت نسبة تغطية المعروض من أذون الخزانة 1.07 مرة، بمتوسط عائد بلغ 15.38 في المائة على أن تجرى تسوية العملية بعد غد الثلاثاء.