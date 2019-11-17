تيسلا تعتزم استثمار 4 مليارات يورو في مصنع تنوي إقامته في ألمانيا

تعتزم شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية استثمار ما يصل إلى أربعة مليارات يورو في مصنع "جيجافاكتوري" الذي تنوي إقامته بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.

وهذا المبلغ مخصص لعدة مراحل توسعية في المصنع الذي سيقام في ولاية براندنبورج.

وحسب حكومة ولاية براندنبورج، فإن من المنتظر أن يوفر المصنع في أولى مراحله أكثر من 300 وظيفة، وسيرتفع هذا العدد إلى 8000 وظيفة بعد أول عملية توسع.

وتعتزم تيسلا البدء في بناء المصنع القريب من الطريق السريع رقم 10 في الربع الأول من .2020

ولا يزال من غير المحدد إلى الآن ما إذا كانت تيسلا ستقدم المستندات اللازمة مجزأة أو أنها ستقدمها في صورة طلب شامل.

ويتطلب إقامة المصنع في هذه المنطقة إزالة غابة، وتعتزم تيسلا، حسب حكومة براندنبورج، إعادة تشجير مساحة تكافئ ثلاثة أمثال مساحة هذه الغابة المزمع إزالتها.

ووفقا لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، تتوقع تيسلا الحصول على حوافز مالية بقيمة نحو 300 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في العمل في نهاية 2021، وسينتج في البداية الموديل المستقبلي للسيارة الرياضية المدمجة (واي) بالإضافة إلى بطاريات ومحركات.

كان إيلون ماسك، رئيس تيسلا أعلن اعتزامه إقامة مركز للمهندسين والتصميم في برلين.