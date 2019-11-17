المركزي الصيني: إصدار سندات بقيمة 3.1 تريليون يوان في أكتوبر

أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة السندات التي أصدرتها الصين في شهر أكتوبر الماضي بلغت 3.1 تريليون يوان (حوالي 443 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض عن 3.7 تريليون يوان في سبتمبر الماضي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم إن قيمة سندات الخزانة التي صدرت الشهر الماضي بلغت 2. 372 مليار يوان، في حين بلغت السندات الحكومية المحلية 96 مليار يوان، وفقًا لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وبلغت قيمة السندات المالية الصادرة الشهر الماضي 8. 418 مليار يوان، وتم إصدار سندات شركات بقيمة 3. 762 مليار يوان.