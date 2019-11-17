القيادة تهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني وملك المغرب بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لقابوس بن سعيد سلطان عمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب عمان اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لمحمد السادس ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المغرب اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال الملك : يسرنا بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لقابوس بن سعيد سلطان عمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له. راجيا لحكومة وشعب عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لمحمد السادس ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له راجيا لحكومة وشعب المغرب المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال ولي العهد : يسعدني بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والرقي.