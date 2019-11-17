قيمة "أرامكو" تفوق أكبر 10 شركات نفط في العالم مجتمعة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، النطاق السعري للاكتتاب في أسهمها اليوم بين 30 و32 ريال، ما يجعل تقييمها يتراوح بين 1.6 و1.71 تريليون دولار (6 تريليون و6.4 تريليون ريال).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تفوق قيمة "أرامكو" وفق هذا السعر، القيمة السوقية لأكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم، والبالغة 1.57 تريليون دولار.

والشركات العشر هم : اكسون موبيل الأمريكية، شل البريطانية الهولندية، شيفرون الأمريكية، بتروتشاينا الصينية، توتال الفرنسية بي بي البريطانية، الاعتماد للصناعات الهندية، بتروبراس البرازيلية، غازبروم الروسية، وسينوبيك الصينية.

ويبدأ اليوم، اكتتاب شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة نفط وغاز في العالم، جزء من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى (32 ريال). وفي حال جاء السعر النهائي للطرح ، والذي سيتم تحديده في 5 ديسمبر، أقل من السعر الذي إكتتب به الأفراد، سيتم تعويض الأفراد عن الفرق بين السعرين بأسهم أو تحويل الفرق لحساباتهم البنكية.

وسيبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات اليوم، ويستمر إكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري، فيما يستمر اكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر المقبل.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أعلى من أسهمها للمكتتبين الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، ورأسمالها 60 مليار ريال، بدون قيمة إسمية للسهم.