قيمة "أرامكو" تعادل أكثر من 3 أضعاف القيمة السوقية للأسهم السعودية مجتمعة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، النطاق السعري للاكتتاب في أسهمها اليوم بين 30 و32 ريال، ما يجعل تقييمها يتراوح بين 1.6 و1.71 تريليون دولار (6 تريليون و6.4 تريليون ريال).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تعادل قيمة "أرامكو" وفق هذا السعر أكثر من ثلاث أضعاف القيمة السوقية للأسهم السعودية مجتمعة، والبالغة 1.87 تريليون ريال (499 مليار دولار) بنهاية تداولات الخميس الماضي.

وتحديدا تعادل قيمة "أرامكو" 3.2 إلى 3.4 أضعاف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.

ويبدأ اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، اكتتاب شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة نفط وغاز في العالم، جزء من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى (32 ريال). وفي حال جاء السعر النهائي للطرح ، والذي سيتم تحديده في 5 ديسمبر، أقل من السعر الذي إكتتب به الأفراد، سيتم تعويض الأفراد عن الفرق بين السعرين بأسهم أو تحويل الفرق لحساباتهم البنكية.

وسيبدأ إكتتاب الأفراد والمؤسسات اليوم، ويستمر إكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري، فيما يستمر إكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر المقبل.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أعلى من أسهمها للمكتتبين الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، ورأسمالها 60 مليار ريال، بدون قيمة إسمية للسهم.