الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها على تراجع بـ 15 نقطة

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بنحو 15 نقطة، أو مايعادل 0.2 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 7907 نقاط، فيما يتراجع السوق الموازية نمو بنحو 4.9 في المائة لتواصل تراجعها الحاد للجلسة الثالثة.

و كانت حركة الأسهم خلال بداية التعاملات بنحو 42 شركة باللون الأخضر و 115 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 37 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 429.7 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 17.5 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 21 ألف صفقة.

ويأتي هذا وسط بدأء أكتتاب أكبر شركة نفط وغاز في العالم "ارامكو السعودية"، حيث أعلن عن النطاق السعري لعملية الأكتتاب عند 31-32 ريال.

وتتركز التداولات خلال بداية الجلسة عند أسهم مصرف الراجحي وكذلك مصرف الإنماء وشركة سابك، في حين يتراجع سهم الكثيري القابضة بنحو 6 في المائة، حيث يتداول السهم عند مستوى 137 ريال، يذكر ان السهم تداول في السوق الرئيسية منذ 3 نوفمبر الجاري وسجل مكاسب تجاوزت 80 في المائة.