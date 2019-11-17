أنت هنا

  • الرئيسية
  • الصين
  • اتصال هاتفي بين أمريكا والصين يعيد الحرب التجارية إلى الطاولة

أخبار اقتصادية- عالمية

اتصال هاتفي بين أمريكا والصين يعيد الحرب التجارية إلى الطاولة

"الاقتصادية" من الرياض

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين وأمريكا أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم السبت. وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال. وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الأخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.

إنشرها

سمات

أمريكا الصين

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية