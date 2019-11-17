اتصال هاتفي بين أمريكا والصين يعيد الحرب التجارية إلى الطاولة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين وأمريكا أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم السبت. وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال. وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الأخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.
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