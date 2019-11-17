فيصل بن سلمان ينوه بأهمية التنوع في أوقاف الجمعيات غير الربحية

هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، جمعية التنمية الأسرية في منطقة المدينة المنورة "أسرتي"، بمناسبة تحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019، في فرع التميز للمنظمات غير الربحية.
ونوه أمير المنطقة بأهمية التنوع في أوقاف الجمعيات غير الربحية من خلال التوجه إلى الاستثمار في الأصول المتنوعة بهدف تحقيق الاستدامة، ما يمكنها من التوازن في أدائها رسالتها المجتمعية.
وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بدور الجمعية في المدينة المنورة وإمكاناتها المادية والبشرية والبيئة التنافسية التي تمكنها من تنفيذ برامجها لخدمة مجتمع المدينة المنورة وتعزيز حضور المنظمات غير الربحية في تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين.
يذكر أن جمعية أسرتي شهدت تطورات متسارعة في أدائها خلال الأعوام الماضية وتحسين خدماتها المجتمعية التي تعتمد من خلال برامجها ومشاريعها المتعددة على تعزيز الجانب التنموي والرعوي للأسر والمقبلين على الزواج وتأهيل المستفيدين وتقديم الإعانات المباشرة وغير المباشرة.
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