إنجاز غير مسبوق .. «الجوكر» يكسر حاجز المليار دولار

دخل فيلم "الجوكر"، تاريخ السينما من أوسع أبوابه، بعدما تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، ليكون أول فيلم من التصنيف (R) "للكبار فقط" يحقق هذا الإنجاز، متفوقا على الفيلمين الأعلى من ناحية الإيرادات في هذه الفئة "ماتريكس ريلودد" و"ديدبول 2".
الفيلم، الذي يلعب بطولته يواكين فينيكس، بدأ عرضه 4 أكتوبر الماضي، حقق نجاحا كبيرا في جميع أنحاء العالم، على الرغم من ميزانيته المتواضعة "62.5 مليون دولار".
"الجوكر" هو الفيلم السابع هذا العام، الذي يصل إلى حاجز المليار، وهو أول فيلم من خارج أفلام ديزني أو مارفيل الذي يحقق هذا الإنجاز.
كما أنه الفيلم الرابع في تاريخ تعاون الشركة المنتجة ورانر برذرز مع عالم "دي سي"، الذي يصل إلى إيرادات تخطت المليار، تحديدا بعد أفلام "أكوا مان" و"ذا دارك نايت" و"ذا دارك نايت رايزس".
حقق الفيلم نجاحات بارزة على صعيد شباك التذاكر خارج أمريكا الشمالية، ففي بريطانيا حقق إيرادات فاقت 68 مليون دولار، وفي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية 38 مليون دولار والمكسيك 43 مليون دولار وأيضا البرازيل بإجمالي 34 مليون دولار، بحسب موقع "فارايتي" المتخصص في شؤون الفن السابع. يجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيا يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف، ولقي الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر الماضي، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة، بسبب وف من أنه يشجع على العنف. وفقا لمجلة «فوربس»، إن الفيلم أيضا هو الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته.
يرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى التركيز على الشخصية الرئيسة وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.
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