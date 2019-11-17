وزير الدفاع اليمني: نمضي قدما في تحرير المناطق من سيطرة الحوثيين

ثمن الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع اليمني، مواقف تحالف دعم الشرعية إلى جانب الشعب في بلاده ومساندته، لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية، ووقوفه لمواجهة المخططات الرامية إلى العبث بأمن اليمن والمنطقة.

وشدد الفريق المقدشي، خلال اجتماع عسكري ترأسه في مدينة مأرب، على الالتزام بالجاهزية في جميع الوحدات والمواقع، وبذل مزيد من العمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات.

وأكد المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "المضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ومضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس متينة صحيحة".

وقال وزير الدفاع اليمني، إن الشعب في بلاده أصبح اليوم أكثر وعيا وإدراكا بخطورة الأطماع والمخططات الساعية إلى النيل من سيادته ووحدته، ولن يقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وبتمرير مشاريع الخراب والفوضى.

يأتي ذلك عقب تأكيدات ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان اليمني، أن بلاده تمر حاليا بفترة حرجة نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وهو ما أدى إلى التغير في سلم الأولويات من التنمية إلى توفير الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان من الغذاء والدواء، والعمل على استقرار تقديم الخدمات بالحد الأدنى. ودعا في كلمة اليمن التي ألقاها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي أمس الأول، إلى تكثيف الجهود والعمل على حشد الموارد لدعم المسائل السكانية والتنموية في اليمن. وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون الحوثيون، تسببت في إحداث نتائج سلبية على تحقيق التنمية المستدامة وأدت إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة مخرجات التعليم، فضلا عن القصور في التركيز على الحقوق الإنجابية وضعف تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، ونقص البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة لكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.

ودعت الحكومة اليمنية مؤتمر نيروبي، الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة والحكومة الكينية والدنمارك بمشاركة وفود من 100 دولة، إلى حشد الدعم الضروري السياسي والمالي لتنفيذ أهداف برنامج عمل المؤتمر التي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 خاصة فيما يتعلق منها بتحقيق العائد الديموغرافي وتقليل وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها. وأوضح وزير الصحة اليمني، أن بلاده كانت قبل انقلاب ميليشيا الحوثي قد وضعت قدمها على الطريق الصحيح بخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت كثيرا من الإنجازات في مجال العمل السكاني ما انعكس إيجابيا على تحسن المؤشرات الصحية.