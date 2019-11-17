المملكة تدعم محافظات اليمن بـ 11 شاحنة إغاثية عبر منفذ الوديعة الحدودي

عبرت منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي، 11 شاحنة كبيرة تحمل 20 ألف أضحية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف محافظات حجة والجوف والمهرة وشبوة ومأرب وصنعاء وأبين والمخا وعدن ولحج.

يأتي ذلك اتساقا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق، وامتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

ويواصل المركز توزيع مواد غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وذلك في إطار حرص المملكة على توجيه جميع أشكال الدعم لليمنيين أملا في التخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2862 نازحا.

وكان قد وزع فريق المركز أمس الأول، مواد غذائية في عدد من مديريات محافظتي المهرة والضالع من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث جرى توزيع 600 سلة غذائية في مديريتي الغيضة وحات بمحافظة المهرة، استفاد منها 3600 شخص.

كما تم توزيع 1325 كرتونا من التمور في مديريات قعطبة ومريس، والمعزوب، بمحافظة الضالع، استفاد منها الأسر النازحة والمتضررة في أنحاء المحافظة.

كما نظم أمس الأول، رحلة ترفيهية للأماكن التاريخية والسيـــاحية في محــافظة مأرب لـ 25 طفلا يمنيا سبق أن جندتهم الميليشيات الحوثية في عملياتها القتالية، ويخضعون لدورة تأهيلية نفسية واجتماعية بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وإعادتهم إلى صفوف الدراسة.

وزار الأطفال خلال الرحلة عددا من المواقع التاريخية والسياحية التي تزخر بها محافظة مأرب مثل عرش بلقيس وسدي مأرب القديم والحديث وبعض المزارع في جنبات وادي عبيدة.

وأوضح المنظمون أن الرحلة مهمة في فترات التأهيل ويحتاج إليها الأطفال كونها تعمل على مساعدتهم على التخلص من آثار التجنيد القسري والتفريغ النفسي بطريقة أفضل، مشيرين إلى أن الرحلات التي يقيمها المركز في كل دورة تتضمن إقامة المسابقات الرياضية والثقافية وسط أجواء من روح المرح واللعب، وهو ما يجعل الأطفال أكثر سعادة وتقبلا لإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وينفذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

يأتي ذلك عقب توقيع المركز عقدا مع عدة مستشفيات في محافظتي عدن وتعز لعلاج 200 جريح في اليمن، حيث وقع العقد المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج في مقر المركز في الرياض.

وأوضح عبدالله بن صالح المعلم مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في تصريح صحافي أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين اليمنيين في الداخل اليمني، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأشار المعلم إلى أن الاتفاقية ستساعد على إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى من الإصابة للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منها 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها بالتعاون مع مستشفى البريهي ومستشفى صابر، وتقديم العلاج لـ 200 شخص آخر في محافظة تعز ومديرياتها بالتعاون مع مستشفى الصفوة ومستشفى البريهي، بقيمة إجمالية تبلغ 650 ألف دولار، وهي ضمن الجهود المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني وفقا للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.