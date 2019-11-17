المتظاهرون يسيطرون على مناطق حيوية في بغداد .. ومطالب برحيل الحكومة توحد الصفوف

استعاد متظاهرون عراقيون السيطرة على جسر رئيس في بغداد كانت قوات الأمن قد أبعدتهم عنه قبل أسبوع، كما سيطروا على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا بذلك نفوذهم على مناطق حيوية جديدة في وسط العاصمة العراقية بعد أيام من المواجهات الدامية.

وقالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة خلال الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار أو ما إذا كان له صلة بالمظاهرات.

وقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد وجنوب العراق، وأصيب أكثر من 15 ألف مدني بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بحسب إحصاءات دولية، أدانت سابقا العنف ضد المتظاهرين.

وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة، إذ يطالب المحتجون حاليا برحيل الطبقة الحاكمة في العراق وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وطبقا لإحصاء أجرته رويترز استنادا إلى مصادر في الشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل ما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصا خلال أسبوع منذ أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولقي أكثر من 12 فردا من قوات الأمن حتفهم، وسط تحذيرات حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من أي احتجاجات تتسم بالعنف. وتتعرض الحكومة لضغوط من السلطات الدينية ذات النفوذ لضمان عدم تصاعد حدة العنف ولإجراء إصلاحات حقيقية لتحسين حياة العراقيين.

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية في بغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعدّونها تعيث فسادا في البلاد منذ 16 عاما.

وكان المتظاهرون قد تمكنوا سابقا من السيطرة على أربعة جسور حيوية تربط ضفتي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها، حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارات الأجنبية. لكن قوات مكافحة الشغب تمكنت قبل نحو أسبوعين من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، وإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية بوابل من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

وقررت قيادة عمليات بغداد صباح أمس، سحب وحداتها من المنطقة التي كانت تفصل بينها وبين المتظاهرين كتل أسمنتية، ما سمح للمتظاهرين بالتقدم والاعتصام عند بداية جسر السنك.

وقال أحد المتظاهرين إن "القوات الأمنية انسحبت إلى خلف الخط الثاني من الجدران الخرسانية على جسر السنك". بدورها، قالت امرأة طاعنة في السن أتت من مدينة البصرة في جنوب البلاد للانضمام إلى التظاهرات متوجهة إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي "خسرتوا كل العراق، ليس نحن فحسب".

وأضافت وهي تشير إلى المنطقة الخضراء "اطلع برة لا مكان لك هنا، إن شاء الله سنكون الليلة في الخضراء".

وتسلق العشرات من المتظاهرين جدران مرآب كبير للسيارات الذي يطل على نهر دجلة إلى جانب جسر السنك، ورفعوا لافتات مساندة للتظاهرات. وبدأ المتظاهرون أمس بتفتيش جميع الداخلين إلى ساحة التحرير، تخوفا من وقوع حادثة مماثلة. وقال أبو كرار الآتي من البصرة أيضا "يوم أمس الأول وقع انفجار إثر خرق أمني، لكن تم تكثيف الحواجز وهذه المشكلة لن تتكرر".

كما أفاد شهود عيان بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران الذي يقع جنوب شرقي محافظة البصرة، 550 كيلومترا جنوبي بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية، إن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على الشارع الرئيس المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي، وإيقاف حركة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بين العراق وإيران.

ويعد منفذ الشلامجة أكبر المنافذ الحدودية بين العراق وإيران جنوبي العراق، ويشهد تدفقا كبيرا للشاحنات وحركة المسافرين بين البلدين. إلى ذلك أعلنت السلطات إغلاقها معبر الشلامجة الحدودي الجنوبي مع إيران أمام المسافرين من الدولتين، بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين. وقال مصدر أمني عراقي إن الحدود ستظل مغلقة لحين إشعار آخر لكن الإجراء لن يؤثر في حركة السلع أو التجارة. وصعدت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق من نبرتها أمس الأول، مؤكدة دعمها الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ومشددة على أنها ستشكل انعطافة كبيرة في الوضع العام، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة مطالبة بـ "إسقاط النظام". وقال السيستاني أمس الأول في الكلمة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".

هذه هي المرة الأولى تقول فيها المرجعية إنها تدعم الاحتجاجات وليس مطالبها فقط، فيما يعد انعطافة كاملة في الخطاب لمصلحة الشارع. وأكد السيستاني، الذي لا يظهر إلى العلن، أن "المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد". وعدّ أن الفساد في البلاد يتفاقم "بتوافق القوى الحاكمة جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر".