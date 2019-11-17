كيفية الاستثمار في ثورة البيانات «1 من 2»



بدعم من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، نشرت بنجلادش، لأول مرة، بيانات عن أوضاع الفقر الفصلية بها. ومن شأن تتبع التغيرات في أوضاع الفقر خلال عام واحد أن يساعد على تحسين توجيه برامج الحد من الفقر واستعراض التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة. ويمثل الاعتماد على إحصاءات عالية الجودة أداة ضرورية لواضعي السياسات، الذين يريدون رسم معالم الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حتى يتسنى لهم رسم صورة واضحة لاقتصاداتهم ومواطنيهم على تنوع شرائحهم. وشأنهم شأن الخرائط الرقمية التي تعودنا عليها، فإنهم يحتاجون إلى أن تتسم هذه الإحصاءات الجوهرية بدقة متزايدة وسهولة الوصول إليها وأن تكون مفصلة ومحدثة.

"في حين لا يعد التمويل المحرك الوحيد، فإن المستويات الحالية للدعم المحلي والدولي للبيانات والإحصاءات متواضعة للغاية، حيث إنها ببساطة لا تلبي الطلب المتزايد الذي توجده مبادرات عالمية مثل أهداف التنمية المستدامة".

من يعالج فجوات التمويل؟

يعمل الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية مع الأجهزة الإحصائية والوزارات المعنية في أرجاء المعمورة المختلفة، في ظروف بالغة الصعوبة في أغلب الأحيان. ففي السودان على سبيل المثال، يساعد الصندوق على تحسين عملية جمع البيانات الإدارية، وبناء مهارات "ثقافة البيانات" لدى الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والعاملين في الوزارات التنفيذية.

في مطلع القرن الحالي، حينما كان المجتمع الدولي لا يولي اهتماما كبيرا لتمويل البيانات والإحصاءات، أطلق البنك الدولي الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية بالتعاون مع مانحين منهم: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، كوريا، هولندا، سويسرا، ووزارة التنمية الدولية البريطانية.

ومنذ عام 1999، قدم الصندوق تمويلا مركزا لأنشطة التخطيط والإنتاج والنشر والاستخدام للإحصاءات الآنية - مثل الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات، والمسوح الأسرية، والإحصاءات السكانية، والبيانات المفتوحة، وغيرها- لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تعزيز ثقافة وضع السياسات على أساس الشواهد والدروس المستفادة.

وتماشيا مع نموذج البيانات الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة، وسع الصندوق نطاق تركيزه في عام 2016 ليستكشف أساليب جمع البيانات التي تستخدم تقنيات مبتكرة مثل التعلم الآلي، والاستشعار عن بعد، واستلهام الحلول من الجمهور، والطائرات المسيرة. وتضمن هذا مساندة مشاريع تجريبية من شأنها توسيع آفاق وحدود تحليل بيانات التنمية، وذلك بهدف تعميم الإجراءات التدخلية الناجحة.

ومن إجراء مسوح استقصائية للسكان البدو في المناطق النائية في منغوليا، والتشجيع على البيانات المفتوحة في فيتنام، وتطوير أنشطة التعداد الاقتصادي في بوتان، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، وبدء إعداد الحسابات القومية في جيبوتي، ووضع نظام لرصد الصراع في نيجيريا، إلى مشاريع أخرى كثيرة - يعمل الصندوق مع الأجهزة الوطنية للإحصاءات والوزارات في شتى أرجاء المعمورة التي تعمل في أغلب الأحيان في ظروف بالغة الصعوبة.

يقول هايشان فو، مدير مجموعة بيانات اقتصاديات التنمية، مجموعة البنك الدولي: "يجب علينا الاستثمار في البلدان في كل مرحلة من المراحل من تحسين أساليبها إلى جمع بيانات أفضل، وإخفاء هوية المعلومات وتصنيفها، وزيادة قدراتها على استخدام البيانات وتحليلها لإحداث أثر إنمائي حقيقي".

ما سبب فعالية التمويل المقدم من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية؟

مع ترسخ عقلية المستثمر حول التمويل لبيانات التنمية، باتت الإشارة إلى ما يسمى "النفط الجديد" قالبا مبتذلا فقد بريقه. فمن منظور الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، قد يكون التمثيل الأفضل لتصور الإمكانات التي تنطوي عليها البيانات هو تسخير الطاقة المتجددة في بيئة دائمة التطور. ومن خلال تركيزه الفريد على الاستجابة للاحتياجات الملحة للبلدان، وفي الوقت نفسه مراعاة المنظور طويل الأمد، طور الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية قدرته على التكيف بسرعة مع الأولويات القُطرية المتغيرة وإحداث أثر دائم من خلال منح صغيرة نسبيا تقل في العادة عن 500 ألف دولار.

التمويل المقدم من الصندوق لمختلف البرامج «لمشاريع جارية في يونيو 2019»

فيما يلي بعض الأسباب وراء فعالية التمويل الذي قدمه الصندوق على مدى عقدين في تقوية أسس النظم الإحصائية الوطنية، وتوسيع آفاق وحدود بيانات التنمية من خلال مبادرات مبتكرة:

اتسامه بالمرونة في تلبية مطالب

واحتياجات البلدان

كان الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية من البداية مصمما كأداة تمويل ذات مرونة عالية ونطاق عمل واسع في مختلف البلدان والمجالات. ومع استمراره في دعم أولوياته الرئيسة في بناء القدرات الإحصائية والاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات، أطلق الصندوق في كثير من الأحيان برامج جديدة استجابة للبيئة الإحصائية المتغيرة وما يستجد من مطالب البلدان واحتياجاتها. وكان من بين هذه البرامج: البيانات المفتوحة (2012)، وإنتاج البيانات (2015)، والابتكارات في مجال بيانات التنمية (2016)، والبيانات الشاملة للجميع (2019)... يتبع.