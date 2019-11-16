الصين تشهد استقرارا في إنتاج الفحم خلال الأشهر العشرة الأولى

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أن إنتاج الفحم الخام سجل نموا مستقرا في الأشهر العشرة الأولي بينما ظلت وارداته قوية.

وأظهرت البيانات أن البلاد أنتجت 06ر3 مليار طن من الفحم الخام خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 4.5 في المائة علي أساس سنوي.

وبلغ انتاج القطاع حوالي 320 مليون طن من الفحم الخام في الشهر الماضي بزيادة 4.4 في المائة علي أساس سنوي، وهو نفس المعدل الذي كان عليه في سبتمبر، بحسب البيانات.

واستوردت البلاد 280 مليون طن من الفحم في الأشهر العشرة الاولي، بزيادة 9.6 في المائة علي أساس سنوي. وفي أكتوبر ارتفعت واردات الفحم بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 69. 25 مليون طن.

