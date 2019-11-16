البنك المركزي الصيني: سنطبق سياسة حكيمة لمنع انتشار التضخم

قال البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) اليوم إنه سيظل ينتهج سياسة نقدية تتسم بالحصافة لمنع امتداد التضخم.

وقال أيضا البنك في تقرير نشره اليوم السبت بشأن سياسته خلال الربع الثالث من العام إنه سيبحث القيام بخفض كبير في أسعار الفائدة الحقيقية من خلال الإصلاحات.

وأضاف إن متوسط سعر الإقراض المرجح هبط أربع نقاط أساس في الربع الثالث إلى 6.62 % .

وقال أيضا إنه يدرس خططا لتحويل سعر الفائدة القياسي للقروض الحالية إلى سعر الفائدة الأساسي الجديد للقروض الذي تم بدء العمل به في أغسطس آب.