وصول رحلة مباشر بين لندن وسيدني بعد 19 ساعة طيران

أكملت شركة النقل الجوي الأسترالية "كانتاس" بنجاح أمس رحلة تجريبية دون توقف بين لندن وسيدني، بعد أقل من شهر من القيام برحلة طويلة دون توقف بين نيويورك وسيدني.

وقالت "كانتاس" عبر حسابها على موقع "تويتر" أمس إن الرحلة التجريبية الممتدة من لندن إلى سيدني التي تبلغ مسافتها 17 ألف و750 كيلومترا استغرقت 19 ساعة و19 دقيقة. وأقلت الرحلة نحو 52 شخصا، من بينهم ستة من أفراد الطاقم وذلك بحسب "الألمانية".

وغادرت رحلة كانتاس "كيو إف 7879" مطار هيثرو في لندن صباح أمس الأول وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني ظهر أمس.

وتعد الرحلة البالغ طول مسافتها 17 ألف و750 كيلومترا ثاني أطول رحلة بحثية تجريها شركة كانتاس كجزء من دراسة علمية للحد من معاناة المسافرين وتحسين حالة أطقم الطائرات.

وكانت "كانتاس" أعادت تجهيز طائرة طراز بوينج 9-787 دريملاينر لتناسب هذه الرحلة التجريبية من خلال زيادة حمولتها من الوقود وتقليص حمولة الركاب والحقائب من أجل السماح للطائرة باستكمال الرحلة دون توقف.

وتعتد هذه ثاني رحلة طيران دون توقف بين لندن وسيدني في التاريخ. ففي عام 1989 سيرت شركة كانتاس الطائرة بوينج 400 - 747 دون توقف بين المدينتين حيث استغرقت الرحلة أكثر من 20 ساعة.

وكانت "كانتاس" أكملت الشهر الماضي أطول رحلة طيران تجارية دون توقف عندما أقلعت إحدى طائراتها من نيويورك في الولايات المتحدة إلى سيدني في رحلة بلغ طولها 2ر16 ألف كيلومتر ومدتها 19 ساعة و16 دقيقة.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس في بيان "بعد مرور قرن تقريبا على أول رحلة طيران تقوم بها شركة "كانتاس" و"جيتستار" تنقل الشركة أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد والعالم سنويا".