"نمو" تهبط 17 % في أسبوع

أغلقت السوق الموازية "نمو" في نهاية الأسبوع عند 4956 نقطة فاقدة 990 نقطة بنسبة 17 في المائة.

وافتتحت السوق الأسبوع عند 5947 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 7623 نقطة بمكاسب 28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 4849 نقطة فاقدة 18 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 709 في المائة بنحو 583 مليون ريال لتصل إلى 666 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 367 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 19 مليون سهم.

أما الصفقات فارتفعت 333 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 22 ألف صفقة.