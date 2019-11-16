"نمو" تهبط 17 % في أسبوع

أغلقت السوق الموازية "نمو" في نهاية الأسبوع عند 4956 نقطة فاقدة 990 نقطة بنسبة 17 في المائة.
وافتتحت السوق الأسبوع عند 5947 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 7623 نقطة بمكاسب 28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 4849 نقطة فاقدة 18 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 709 في المائة بنحو 583 مليون ريال لتصل إلى 666 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 367 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 19 مليون سهم.
أما الصفقات فارتفعت 333 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 22 ألف صفقة.
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- الأسهم المحلية تكسر أطول سلسلة تراجعات أسبوعية منذ يناير 2016
- محللون: بروز إشارات إيجابية في المفاوضات التجارية يدفع الأسهم السعودية إلى الانتعاش
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- سوق الأسهم تستعيد مكاسبها مع ترقب المستثمرين الانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي
- تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
أضف تعليق