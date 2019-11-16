«مسك» وجامعة الملك سعود تنظمان مسيرة الدراجات الهوائية

بمناسبة اليوم العالمي للسكري أطلقت، أمس، في جامعة الملك سعود مسيرة لركوب الدراجات الهوائية ومعرضا توعويا مصاحبا بتنظيم من اللجنة الطبية لرعاية السكري في المدينة الطبية الجامعية بالتعاون مع مركز مبادرات مسك الخيرية.

وشارك في الفعالية الاتحاد السعودي للدراجات وفريق "محاربي السكري" الذي سيقدم عددا من التجارب والنصائح لمواجهة المرض خلال المعرض المصاحب.

وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى وعي المجتمع بمرض السكري وتشجيع العادات الصحية الكفيلة بمواجهته، في حين يحتفل ملايين الأشخاص حول العالم في الـ14 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، باليوم العالمي للسكري، وتدشن الدول والمنظمات المعنية حملات التوعية بمرض السكري وسبل الوقاية منه وأساليب معالجته.

وانطلقت مسيرة ركوب الدراجات الهوائية من مقر جامعة الملك سعود في الرياض، على مسافة قدرها 15 كيلو مترا، بمشاركة نحو 400 دراج، ابتداء من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة مساء.

وطبقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري، فإن المملكة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والسابعة عالميا في نسبة الأفراد المصابين بمرض السكري، بعدد بلغ أربعة ملايين مصاب خلال عام 2018.

أما حول العالم فهناك أكثر من 425 مليون مصاب بهذا المرض، تراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما، وتسببت هذه الإصابات بنفقات علاجية كلفت دول العالم أكثر من 727 مليار دولار خلال عام 2017.

من المرجح أن يرتفع إجمالي عدد المصابين بمرض السكري عالميا إلى 629 مليون نسمة، وأن يصبح سابع أسباب الوفاة الرئيسة إن لم تتخذ الدول والأفراد ما يلزم من خطط وقائية وعلاجية لمواجهة مرض السكري.

يذكر أن مسك الخيرية اختتمت أخيرا منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة في الرياض، تحت عنوان "إعادة صياغة العمل"، وسط حضور كبير، وتغطية إعلامية واسعة، من مختلف دول العالم، بمشاركة متحدثين عالميين، وشركاء دوليين، وعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، وحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

كما وقعت مبادرات "مسك" على هامش المنتدى عددا من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تثقيف وتأهيل وتمكين الشباب، وتنسيق الجهود من أجل استثمار قدرات وطاقات الشباب في تنمية المجتمع.