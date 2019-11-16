إطلاق فعاليات «عالم اللحظات» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوجهة السياحية العصرية على البحر الأحمر، إطلاق فعاليات مهرجان "عالم اللحظات" في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ضمن شتاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لإثراء تجارب سكانها وزوارها الباحثين عن الترفيه والاسترخاء في بيئة عصرية متكاملة للاستمتاع بأجمل اللحظات وعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة والجديدة من نوعها المستمرة حتى 22 شباط (فبراير) 2020، وذلك في إطار برامجها الترفيهية الهادفة إلى تعزيز نمط جودة الحياة على شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء.

وأوضح أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أن المدينة تعد واجهة سياحية استثمارية جذابة على ساحل البحر الأحمر، ما جعلها أحد الروافد الاقتصادية، التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لإسهامها الفاعل في برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار. وإسهاما في تعزيز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجهة سكنية عصرية، نعمل دوما على ابتكار ما يثري تجربة سكانها للعيش بأسلوب حياة مميز وفريد.

يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أطلقت هذا العام موسم صيف عالم تركوازي خلال الفترة من 18 تموز (يوليو) حتى 31 آب (أغسطس) 2019، الذي شهد حضورا لافتا، حيث تضمن عديدا من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة منها تنظيم واحتضان بطولة المملكة للدبابات البحرية في جولتيها الثانية والثالثة بمشاركة أكثر من 30 متسابقا، كذلك بطولة عالم تركوازي للكرة الشاطئية على شاطئ يام، حيث تعد المدينة الاقتصادية اليوم وجهة رائدة للاستضافة أكبر الفعاليات والمناسبات نظرا إلى ما تملكه من إمكانات لوجيستية.