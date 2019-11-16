منع تيلور سويفت من الغناء في حفل جوائز موسيقية

أخبرت تيلور سويفت مغنية البوب الأمريكية معجبيها بأن عرضها المرتقب خلال حفل توزيع جوائز موسيقية أصبح محل شك، بعدما قال اثنان من مسؤولي التسجيلات "إنها لن تستطيع تقديم أغنياتها على شاشة التلفزيون".

وناشدت المغنية البالغة من العمر 29 عاما 85 مليون متابع على "تويتر" التعبير عن دعمهم لها في النزاع الراهن بشأن ملكية أغانيها، واتهمت المسؤولَين التنفيذيَين بفرض "سيطرة استبدادية" على موسيقاها.

جاءت هذه التصريحات بعد أنباء ذكرت أنها ستتسلم جائزة "فنان العقد" في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية في وقت لاحق من العام الحالي، حسب "رويترز". وقالت سويفت "إنها كانت تعتزم تقديم مزيج من أهم أغانيها خلال الحفل"، مضيفة أن "المسؤولين هما سكوت بورتشيتا وسكوتر براون وأنهما رفضا أيضا استخدام أغان قديمة لها أو بث مقطع من فيلم وثائقي تعده شبكة نتفلكس عن حياتها".

وقالت "الرسالة التي تلقيتها واضحة تماما، فحواها الأساسي: كوني فتاة لطيفة واصمتي وإلا فستجدين عقابا".

من جانب آخرتصدرت تيلور سويفت قائمة فوربس للأعلى دخلا في 2019، بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، فيما جاءت في المركز الثاني كايلي جينر بقيمة 170 مليون دولار، أما في المركز الثالث فجاء كاني ويست بقيمة 150 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء ميسي بقيمة 127 مليون دولار، بينما جاء في المركز الخامس إيد شيرن بقيمة 110 ملايين دولار.

وكانت سويفت أعلنت عن إلغاء جولتها الغنائية "لوفر"، بسبب مرض والدتها بالسرطان، وهو ما أدى إلى اتخاذ القرار وإلغاء جولات العام المقبل، وتقليل عدد الحفلات الغنائية التي ستقوم بإحيائها.