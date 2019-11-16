"الاحتياطي الفيدرالي": أسعار الفائدة المتدنية قد تزعزع الاستقرار المالي

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" في تقرير صدر اليوم الجمعة أن الاستمرار في أسعار الفائدة المتدنية قد يؤثر سلبا على أرباح البنوك الأمريكية ويدفع المصرفيين إلى سلوك أكثر مخاطرة بما قد يهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن النسخة الأحدث من التقرير الذي يصدر مرتين في العام، والتي تهدف إلى التنبيه بتهديدات تتعلق بالاستقرار على رادار مجلس الاحتياط، تسلط الضوء على حالة تقييد أسعار الفائدة التي تتعرض لها البنوك وشركات التأمين، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في تآكل معايير الإقراض.

وقال البنك المركزي في التقرير إنه "إذا ما ظلت أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة، يمكن أن تتعرض ربحية البنوك وشركات التأمين ووسطاء ماليين آخرين لضغوط وتشجع على سلوك يبحث عن العائد، ومن ثم زيادة قابلية القطاع المالي للتعرض لصدمات تالية"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس مجلس الاحتياط جيروم باول قد أشار للمشرعين أمس الخميس إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون جزءا دائما في المشهد الاقتصادي.

وقال لأعضاء لجنة الموازنة بمجلس النواب إننا "في عالم به الكثير من أسعار الفائدة المتدنية... ويبدو أن ذلك مدفوعا بأمور هيكلية بعيدة الأمد وليس هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد بأن الأمر سيتغير".