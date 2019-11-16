أي البلدان خفضت معدلات الفقر؟



يعد تخفيض معدل الفقر المدقع الذي يعرف بأنه العيش على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم وفقا لتعادل القوى الشرائية لعام 2011 إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2030 أحد هدفي مجموعة البنك الدولي. ونعرف أن العالم قد شهد تقدما هائلا في جهود الحد من الفقر المدقع منذ 1990. إذن في أي مكان في العالم شهدت جهود الحد من الفقر أكبر قدر من النجاح؟

يلاحظ من تقرير إحصائي لـ15 بلدا شهدت أكبر انخفاضات سنوية بالنقاط المئوية في المتوسط في معدل الفقر المدقع بين عامي 2000 و2015، وذلك من أصل 114 بلدا يمكننا قياس الفقر فيها بطريقة قابلة للمقارنة خلال هذه الفترة.

في كل بلد من هذه البلدان، خرج 1.6 في المائة على الأقل من السكان في المتوسط من هوة الفقر المدقع كل عام، وهذا يعني انخفاض عدد الفقراء المدقعين في هذه البلدان الـ15 بين عامي 2000 و2015 بمقدار 802.1 مليون نسمة. فعلى سبيل المثال، انخفض معدل الفقر المدقع في تنزانيا بين عامي 2000 و2011 بنسبة 36.9 نقطة مئوية، وذلك من 86.0 في المائة إلى 49.1 في المائة، وبمعدل سنوي قدره 3.2 نقطة مئوية في المتوسط، ما أدى إلى انخفاض قدره 5.3 مليون نسمة في عدد التنزانيين الذين يعيشون في فقر مدقع. وشهدت طاجيكستان وتشاد والكونغو انخفاضات في معدلات الفقر بلغت نحو ثلاث نقاط مئوية سنويا في المتوسط.

وعلى الرغم من أن الفقر المدقع ما زال متوطنا في البلدان منخفضة الدخل والمتأثرة بالصراعات، وكثير منها في إفريقيا جنوب الصحراء، فإن هناك ما يدعو إلى التفاؤل حتى في هذه البلدان؛ فسبعة من أعلى 15 بلدا موجودة في إفريقيا، وهناك اثنان مدرجان على القائمة المنسقة للبيئات الهشة لمجموعة البنك الدولي للسنة المالية 2019.

وقد تمكنت بعض البلدان الـ15 "الصين وقيرغيز ومولدوفا وفيتنام" من القضاء فعليا على الفقر المدقع بحلول عام 2015. وفي بلدان أخرى كالهند فإن المعدلات المنخفضة للفقر المدقع في 2015 تعني أنه ما زال هناك الملايين يعيشون في حرمان. وبعض البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء "الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وبوركينا فاسو"، ما زالت معدلات الفقر المدقع حتى بعد انخفاضها السريع، أعلى من 40 في المائة.

تشكل هذه البلدان الـ15 الأعلى أداء في المجموعة المتنوعة من البلدان، وذلك من حيث الموقع الجغرافي ومتوسط مستويات الدخل ومعدلات الفقر وعدد السكان وحجم الاقتصاد:

فهناك اثنان من هذه البلدان كانا من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل في 2000 وارتفعا إلى مصاف الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل بحلول 2015؛ وثمانية منها كانت من البلدان منخفضة الدخل في 2000 وارتفعت إلى مصاف الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل بحلول 2015؛ وخمسة منها ظلت بلدانا منخفضة الدخل على مدار الفترة بأكملها. وتباينت معدلات الفقر في هذه البلدان تباينا هائلا في مطلع القرن؛ إذ راوحت معدلات الفقر المدقع بين 94.1 في المائة في الكونغو الديمقراطية (2004) و28.6 في المائة في باكستان (2001) . وراوح تعداد سكانها بين مليوني نسمة لناميبيا (2003) و1.3 مليار نسمة للصين، 1999. وراوح حجم اقتصادها بين 861 مليون دولار لطاجيكستان و1.2 تريليون دولار للصين في 2000 بالأسعار الجارية للدولار.