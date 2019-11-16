السياحة .. قاطرة اقتصادية واعدة



خلال أعمال منتدى مسك العالمي الذي انتهت أعماله أخيرا في مدينة الرياض، واستضاف عديدا من الشخصيات العالمية البارزة، كان الحديث عن المقدرات الضخمة التي تمتلكها المملكة القادرة على إبهار العالم، فالمملكة غنية بكثير من الموارد والمواقع عالمية الطابع، ويتم الآن العمل بقوة نحو إنجاز البنى التحية لهذه المواقع من أجل أن تكون جاهزة في أقرب وقت، وفي هذا يؤكد رئيس تطوير الأعمال والعمليات الدولية في " 6 فلاجز"، "أن الجهود التي تبذل في مدينة القدية تهدف إلى جعلها مدينة المستقبل"، وأن الدعم الحكومي للمشروع "مذهل".

كما يؤكد أن القدية ستكون المدنية العالمية في المستقبل الأبهر من نوعها وستحطم كل الأرقام القياسية، وفي المقابل يرى الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أن مشاريع القطاع السياحي في المملكة واعدة جدا ومن المتوقع أن تستقبل المملكة نحو 100 مليون زائر بحلول 2030.

ومن المؤكد ونحن نقرأ هذه الأرقام أننا أمام تحد كبير جدا لكل ثقافة العمل الحالية لدينا، خاصة أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة هما محل التطوير في كل أركان المدن العالمية التي يتم العمل على بنائها اليوم فكما يؤكد رئيس تطوير الأعمال في "6 فلاجز" أن التكنولوجيا الحديثة ستكون سيدة الموقف في المدينة، وأن هذا يعد تحولا مذهلا والجميع في انتظاره والقدرات والكوادر البشرية قادرة على تشغيل هذه المدن والحاجة إلى تطوير مهارات الشباب السعودي بشكل أفضل وأكبر ملحة.

لكن الحوارات التي سجلتها أروقة المنتدى العالمي تؤكد أن المملكة اليوم تملك ثروة بشرية هائلة وطاقات شابة قادرة على التعامل مع التحدي وكسب المرحلة، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما آثاره الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، من أن هذا الواقع الجديد يتطلب من جميع القوى البشرية في المملكة مزيدا من الجهد لرفع المهارات الشخصية للشباب المنخرطين في العمل اليوم، وهناك حاجة ماسة إلى برامج مختصة لتنمية وتطوير تلك المهارات وتعزيزها.

ومن اللافت في هذا أن تأتي الأنباء عن توقيع اتفاقية بين شركة البحر الأحمر للتطوير وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وباعتماد من كلية لوزان للفندقة، وهناك طلب كثيف جدا للالتحاق بالبرنامج ما يدل على أن هناك حماسا لهذه المشاريع من قبل الشباب السعودي ورغبة في اكتشاف مهن جديدة في القطاع السياحي الواعد، وهذا بلا شك يبعث كثيرا من الثقة في العمل بين الجامعات والشركات التي تقوم بتطوير الأعمال.

ولعل أبرز ملامح الاقتصاد السعودي في المستقبل تبرز اليوم مع نمو القطاع السياحي ودوره كقاطرة جديدة للاقتصاد، فهو قادر على تشغيل كثير من الشباب، إضافة إلى قدرته على جر جميع القطاعات الأخرى سواء الصناعية أو اللوجيستية، ذلك أن مد هذه المدن السياحية بما تحتاج إليه يتطلب كثيرا من سلاسل الإمداد التي تقدمها الصناعات الأخرى، وهنا تأتي الدعوات من قبل المشاركين في المنتدى العالمي للرياديين من الشباب السعودي إلى التواصل مع الشركات لاكتشاف الفرص القائمة حاليا أو التي قد تكون مطلوبة في الأعوام المقبلة. ولعل من الجدير بالإشارة إليه أن المنتدى العالمي قد أولى ريادة الأعمال جل اهتمامه وشهد تتويج الشركات الناشئة الفائزة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال.