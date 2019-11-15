الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستوى قياسي بدعم محادثات التجارة

بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة مع بدء التداولات في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 27843.54 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 8524.48 نقطة.