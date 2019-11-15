الإنتاج الصناعي الأمريكي يتراجع 0.8% في أكتوبر.. الأكبر منذ 2018

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 بالمئة الشهر الماضي الشهر الماضي بعد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3 بالمئة في سبتمبر وهو أكبر تراجع منذ 2018.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاض نسبته 0.4 بالمئة في سبتمبر وفقا للمُعلن في السابق.

وتراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 بالمئة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 11.1 بالمئة. وقام المنتجون الأمريكيون بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو.

وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، مما ساهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 بالمئة بحسب ما قاله المركزي الأمريكي.

لكن مجلس الاحتياطي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي منخفضا 0.5 بالمئة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعا بنسبة 0.2 بالمئة.