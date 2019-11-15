مبيعات التجزئة الأمريكية تتعافى مع عزوف المستهلكين عن شراء السلع الغالية

تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر ، لكن المستهلكين قلصوا مشترياتهم من السلع المنزلية مرتفعة الثمن والملابس، مما قد يثبط التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة، مدفوعة بمشتريات المركبات وارتفاع أسعار البنزين، وذلك بخلاف‭ ‬نزول 0.3 بالمئة في قراءة غير معدلة لسبتمبر، والتي شكلت أول تراجع في سبعة أشهر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وبالمقارنة بأكتوبر العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 3.1 بالمئة.