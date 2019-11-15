النفط يصعد وسط تفاؤل حيال تخفيضات معروض أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توقعات أوبك للطلب على الخام في العام القادم آمال أن تبقي المنظمة وحلفاؤها على تخفيضات المعروض عندما يجتمعون لمناقشة سياسة الإنتاج الشهر القادم.

وتدعمت الأسعار أيضا بتفاؤل أن الولايات المتحدة والصين قد توقعان قريبا اتفاقا لإنهاء حربهما التجارية بعد أن قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن اتفاقا "يقترب"، مستشهدا بما وصفها بمناقشات بناءة للغاية مع بكين.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 62.47 ولار للبرميل، بعد أن انخفضت تسعة سنتات أمس الخميس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4 % ليسجل 56.98 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.6 % في الجلسة السابقة.

تأتي المعنويات الإيجابية بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020.