نمو واردات كوريا الجنوبية من نفط أمريكا 57% في أكتوبر واستمرار العزوف عن إيران

أظهرت بيانات جمركية اليوم قفزة 57.8 % في واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الأمريكي في أكتوبر ، بينما استمر توقف وارداتها النفطية من إيران للشهر السادس على التوالي بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

استوردت سول حوالي 1.8 مليون طن من النفط الخام من الولايات المتحدة الشهر الماضي، بما يعادل 424 ألفا و832 برميلا يوميا، مقارنة مع 1.14 مليون طن قبل عام، بحسب أرقام الجمارك. وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية.

تتزامن قفزة النفط الأمريكي مع توقف كوريا الجنوبية، أحد مشتري الخام الإيراني الرئيسيين في آسيا، عن استيراد النفط من إيران بدءا من مايو بعد أن أنهت الولايات المتحدة العمل باستثناءات كانت تسمح لسول بشراء كمية محدودة من النفط الخام الإيراني، وبخاصة من المكثفات، وهي نوع خفيف للغاية من النفط الخام.

وفي أكتوبر من العام الماضي، لم تستورد كوريا الجنوبية أي نفط من إيران قبيل فرض عقوبات أمريكية.

وبلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في أكتوبر 11.03 مليون طن أو 2.61 مليون برميل يوميا، بانخفاض 15.6 %من 13.6 مليون طن قبل عام.

