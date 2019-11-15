البترول الوطنية الكويتية تعلن عدم تأثرها بحريق محدود في مصفاة

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم إنه تمت السيطرة على حريق محدود شب مساء أمس الخميس بوحدة في مصفاة ميناء عبد الله، وإنه لم يؤثر على العمليات. وأضافت الشركة في تغريدة أن الوحدة كانت تخضع لعملية صيانة.
الطاقة- النفط
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