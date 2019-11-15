وصول ثاني أطول رحلة طيران بين لندن سيدني بعد أكثر من 19 ساعة طيران

أكملت شركة النقل الجوي الأسترالية "كانتاس" بنجاح اليوم رحلة تجريبية بدون توقف بين لندن وسيدني، بعد أقل من شهر من القيام برحلة طويلة بدون توقف بين نيويورك وسيدني.

وقالت كانتاس عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الجمعة إن الرحلة التجريبية الممتدة من لندن إلى سيدني والتي تبلغ مسافتها 17 ألف و 750 كيلومترا استغرقت 19 ساعة و19 دقيقة.

وأقلت الرحلة حوالي 52 شخصًا، من بينهم ستة من أفراد الطاقم.

وغادرت رحلة كانتاس كيو إف 7879 مطار هيثرو بلندن صباح الخميس وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني ظهر اليوم الجمعة.

وتعد الرحلة البالغ طول مسافتها 17 ألف و 750 كيلومتر ثاني أطول رحلة بحثية تجريها شركة كانتاس كجزء من دراسة علمية للحد من معاناة المسافرين وتحسين حالة أطقم الطائرات.

وكانت كانتاس قد أعادت تجهيز طائرة طراز بوينج 9-787 دريملاينر لتناسب هذه الرحلة التجريبية من خلال زيادة حمولتها من الوقود وتقليص حمولة الركاب والحقائب من أجل السماح للطائرة باستكمال الرحلة دون توقف.

وتعتبر هذه ثاني رحلة طيران بدون توقف بين لندن وسيدني في التاريخ. ففي عام 1989 سيرت شركة كانتاس الطائرة بوينج 400-747 بدون توقف بين المدينتين حيث استغرقت الرحلة أكثر من 20 ساعة.

وكانت كانتاس قد أكملت الشهر الماضي أطول رحلة طيران تجارية بدون توقف عندما أقلعت إحدى طائراتها من نيويورك في الولايات المتحدة إلى سيدني في رحلة بلغ طولها 2. 16 ألف كيلومتر ومدتها 19 ساعة و16 دقيقة.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس في بيان "بعد مرور قرن تقريبًا على أول رحلة طيران تقوم بها شركة" كانتاس "و" جيتستار " تنقل الشركة أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد والعالم سنويا".