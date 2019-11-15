صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 16. 164 نقطة، أو ما يعادل 71. 0% ، ليصل إلى 71. 23305 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 43. 13 نقطة، أو ما يعادل 80. 0% ، ليصل إلى 83. 1697 نقطة.