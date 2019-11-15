متعة العالم في «المحيط»

سيكون ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" اليوم مسرحا لمواجهة ثأرية ممتعة تجمع بين البرازيل والأرجنتين قطبي أمريكا الجنوبية في مواجهة "السوبر كلاسيكو" الودية الدولية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، قياسا إلى عدد الفعاليات التي يشهدها، حيث تأتي مواجهة اليوم بعد أربعة أشهر و18 يوما من المواجهة بينهما في الدور قبل النهائي لكوبا أمريكا 2019 التي كسبتها البرازيل 2 / 0، وعام وشهر على آخر لقاء جمعهما أيضا في السعودية "الثاني على التوالي" ضمن البطولة الرباعية الودية التي كسبها البرازيل كذلك بهدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتعد مواجهة "السوبر كلاسيكو" الودية الدولية ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل، حيث ستحظى المواجهة بينهما بكثير من الإثارة والندية في ظل الأحداث التي تشد أنظار العالم.

وتشهد مواجهة المنتخبين عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع منتخب بلاده، بعد انتهاء عقوبة إيقافه ثلاثة أشهر، التي فرضت عليه بسبب اتهامه لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) بالفساد، فيما سيفتقد منتخب السامبا جهود نجمه نيمار دا سيلفا، حيث يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وينتظر أن تحمل مواجهة المنتخبين اليوم الرقم 107، حيث سبق أن التقيا 106 مواجهات تفوق البرازيلي في 43 منها مقابل 38 للأرجنتيني، وتعادلا في 25 لقاء.

كما تعد مواجهة اليوم الـ32 بين المنتخبين خارج بلديهما، والثانية في السعودية.