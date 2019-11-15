سكالوني: ميسي .. ميزة عظيمة

أكد لـ"الاقتصادية" ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أن ميسي لاعب مهم ويسبب مشكلات للفرق وهو الأفضل على مستوى العالم، وقال "نحن كمدربين نسعى إلى معرفة التعامل مع مثل هؤلاء النجوم، وكذلك نيمار الأمر نفسه في المنتخب البرازيلي". وأضاف "عودة ميسي تسعدنا ومؤثرة جدا وعندما يغيب نيمار سيؤثر في منتخب البرازيل، ميسي يجعل الخصم يعامله بشكل مختلف عن البقية، وبالنسبة لنا فهو ميزة عظيمة، كذلك كنت أتمنى وجود نيمار". وأشار إلى أنهم يسعون خلال لقاء البرازيل الودي الليلة على ستاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" إلى تكون المباراة مميزة لإمتاع الجماهير في السعودية، وقال "الأرجنتين بطل والفريقان قويان وسنلعب بطريقة هجومية وتكون حسمية وليست ودية". وزاد "البرازيل منتخب خطير للغاية، لكن نحن الآن أكثر تماسكا بما لا يدع مجالا للشك في ذلك، نحن نعرف ما سنقوم به، طريقة لعبنا ستكون مشابهة لتلك التي لعبنا بها في "كوبا أميركا"، لكن مع أخذ الاحتياطات اللازمة حسب الخصم". وأضاف "سعيد بالعودة واللعب في السعودية، والأرجنتين لم يتدرب إلا في الفندق بسبب الوصول للرياض في وقت متأخر وحددت التشكيلة الأساسية بالفعل، لكن هناك بعض اللاعبين ليسوا في جاهزية كاملة لذلك سأنتظر".

وأكد أنهم في آخر مباراتين لهم ضد ألمانيا والإكوادور لم يلعبوا مباراة البرازيل نفسها في كوبا، وقال "بالتأكيد قد ننسخ بعض الأشياء من تلك المباراة، لكن المباريات تختلف".