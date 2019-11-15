«خليجي 24» .. الأخضر مع حامل اللقب

وضعت قرعة "خليجي 24" التي سحبت أمس في الدوحة المنتخب السعودي لكرة القدم في المجموعة الثانية التي وضع على رأسها المنتخب العماني حامل اللقب إضافة إلى الكويت والبحرين.

وقسمت المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين متوازنتين في الدور الأول للبطولة حيث وضع المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى بصفته منتخب البلد المضيف إضافة إلى منتخبات الإمارات واليمن والعراق.

وبخلاف المنتخبين القطري والعماني اللذين وضعا على رأس المجموعتين، فقد صنفت المنتخبات الستة الأخرى إلى ثلاثة مستويات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسحبت القرعة، حيث ضمت كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى بالمستويات الثلاثة. وكانت القرعة قد أجريت الشهر الماضي بين منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن، حيث كان مقررا أن تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة ولكنها أعيدت بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي للعبة على طلب اتحادات السعودية والإمارات والبحرين بالمشاركة في هذه النسخة.

وطبقا للقرعة ضمت كل مجموعة ثلاثة منتخبات سبق لها الفوز باللقب فيما لم يحصل الفريق الرابع على اللقب من قبل حيث لم يسبق للبحرين واليمن الفوز باللقب الخليجي.

وتقام البطولة من 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي إلى الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.